US-Elektroautobauer : Tesla mit Rekord-Quartalsgewinn von 1,6 Milliarden Dollar

Der US-Autobauer Tesla hat einen Quartals-Rekordgewinn eingefahren. Und das, obwohl die Autobranche insgesamt unter Chipkrise und Lieferproblemen leidet.

Palo Alto | Trotz der globalen Chipkrise und Lieferproblemen hat der US-Elektroautobauer Tesla im dritten Quartal so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Vierteljahr. In den drei Monaten bis Ende September stieg der Gewinn im Jahresvergleich um 389 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Mrd Euro), wie der Konzern von Starunternehmer Elon Musk am Mittwoch ...

