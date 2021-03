Ausgewählte Strecken : Bald wieder Flixbusse auf der Autobahn unterwegs – Details zum Neustart

Der Fernbus-Anbieter Flixbus will wieder loslegen, im Sommer soll auch der Schienenfernverkehr folgen.

Berlin/München | Flixbus will ab Mitte kommender Woche wieder Fahrten anbieten – allerdings nur auf einem Teil des Streckennetzes. Wie der Fernbusanbieter am Mittwoch in München mitteilte, sollen die grünen Busse des Unternehmens ab dem 25. März rund 40 deutsche Ziele ansteuern, darunter Berlin, München und Hamburg. Damit seien pünktlich zu den anstehenden Osterfeiert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.