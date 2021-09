Börse in Frankfurt : Unsicherheit und großer Verfallstag bremsen den Dax

Nach einer durchwachsenen Börsenwoche hat sich der Dax auch am sogenannten großen Verfallstag am Freitag schwer getan.

Frankfurt/Main | Erneut ließ beim deutschen Leitindex nach dem Sprung über die Hürde von 15.700 Punkten der Schwung wieder nach. Am Nachmittag trat der Dax mit plus 0,01 Prozent bei 15.652,58 Punkten nahezu auf der Stelle. Auf Wochensicht steuert das Börsenbarometer damit aktuell auf ein recht dünnes Kursplus zu. Am großen Verfallstag laufen Terminkontrakte auf ...

