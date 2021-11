Digitalisierung in Unterenehmen : Wie ein Unternehmen aus dem Norden dafür sorgt, dass im Hofbräuhaus das Bier nicht ausgeht

Digitalisierung ist oftmals ein Buzzword, doch es gibt viele praktische Beispiele. Wie das IT-Unternehmen SLA aus Niedersachsen dafür sorgt, dass im Münchner Hofbräuhaus Haxen, Bier und Hendl nicht ausgehen.

Quakenbrück | Kellner in Lederhosen und Kellnerinnen im Dirndl, massive Wirtshaustische aus Holz und typische Karo-Tischdecken: Bis zu zwei Millionen Gäste bestellen normalerweise pro Jahr ihre Maß Bier, Haxen und Brathendl in einem der wohl berühmtesten Wirtshäuser der Welt, dem Hofbräuhaus in München. Dass dort auch zur Rushhour weder Getränke noch Essen ausgeht,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.