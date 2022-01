Mehr Vermögen in Corona-Krise : Deutsche sparen wie die Weltmeister und sind so reich wie nie

Die privaten Haushalte in Deutschland sind so reich wie nie. Im Corona-Jahr 2021 sind die Vermögen weiter angewachsen.

Frankfurt | Viele Menschen in Deutschland haben 2021 ihr Vermögen weiter gemehrt. In Summe sind die privaten Haushalte so reich wie nie, wie die DZ Bank berechnet hat. Demnach dürfte ihr Geldvermögen im abgelaufenen Jahr um mehr als sieben Prozent auf den Rekordwert von fast 7,7 Billionen Euro zugelegt haben. Offizielle Zahlen der Deutschen Bundesbank dazu wer...

