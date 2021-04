Studie zu Einkäufen : Von Shampoo bis Auto: So hat sich die Steuersenkung 2020 ausgewirkt

Die Senkung der Mehrwertsteuer in der Corona-Krise kam bei allen Haushalten an. Das ist das Ergebnis einer Studie.

Berlin | Die befristete Senkung der Mehrwertsteuer im vergangenen Jahr hat einer Studie zufolge alle Haushalte in Deutschland kurzfristig entlastet, auch die mit niedrigem Einkommen. Die Preise seien vom Shampoo bis zum Auto "substanziell gesunken", zitierte die "Süddeutsche Zeitung" am Montag aus einem Vergleich des Verbraucherverhaltens in Deutschland und de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.