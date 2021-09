Börse : Wenig Bewegung auf deutschem Aktienmarkt

Nach einer bisher durchwachsenen Handelswoche hat sich der deutsche Aktienmarkt heute früh zunächst kaum von der Stelle bewegt.

Frankfurt/Main | Der Dax lag am Morgen 0,06 Prozent im Minus bei 15.714,04 Zählern. An den beiden vorangehenden Tagen hatte der deutsche Leitindex zulegen können, war letztendlich aber kaum über die Marke von 15.700 Punkten hinausgekommen. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte fiel kurz nach dem Handelsauftakt um 0,3 Prozent auf 35.763,64 Punkte. Auch in Euro...

