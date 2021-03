Gesunkener Bargeld-Bedarf : Weniger Nachfrage in Corona-Pandemie: Hunderte Geldautomaten stillgelegt

Geldautomatenbetreiber und Banken verzeichnen während der Corona-Pandemie einen Rückgang der Nutzung von Geldautomaten.

Berlin | Im Zuge der Corona-Pandemie ist in Deutschland die Nutzung von Geldautomaten in den vergangenen zwölf Monaten deutlich zurückgegangen. "Durch die Corona-Krise ist die Nachfrage nach Bargeld an unseren Automaten um 75 Prozent eingebrochen", sagte der Geschäftsführer des Geldautomatenbetreibers IC Cash und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Geldautomaten,...

