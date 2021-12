Brandenburg : Woidke: Genehmigung für Tesla-Fabrik Anfang des Jahres

Die Tesla-„Gigafactory“ steht zwar in großen Teilen bereits. Aber die Genehmigung der Behörden fehlt dem Elektroautobauer noch. Brandenburgs Ministerpräsident sagt: Bald soll es soweit sein.

Potsdam | Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erwartet die endgültige Genehmigung für die Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin Anfang 2022. „Da wird die Genehmigung irgendwann kommen“, sagte Woidke am Montag in einem Pressegespräch zum Jahresende. „Ich weiß jetzt nicht genau an welchem Wochentag - aber es ist absehbar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.