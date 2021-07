Videokonferenzdienst : Zoom will Five9 für 14,7 Milliarden Dollar kaufen

Weiter auf Expansionskurs: Erst kürzlich hatte Zoom ein Start-up aus Karlsruhe für Übersetzungs-Funktionen gekauft. Nun wird um einen Cloud-Softwareanbieter für Kundenkommunikation gebuhlt.

San Jose | Der Videokonferenzdienst Zoom will sich mit seinem bisher größten Zukauf breiter aufstellen. Für 14,7 Milliarden US-Dollar (rund 12,5 Mrd Euro) will Zoom die US-Firma Five9, einen Cloud-Softwareanbieter für Kundenkommunikation, in einem mit eigenen Aktien finanzierten Deal kaufen, wie der Videokonferenzdienst in der Nacht in San Jose mitteilte. Das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.