Versklavung der Uiguren : Zwangsarbeit in China unterstützt? Strafanzeige gegen Lidl, Aldi und Boss

Menschrechtsaktivisten haben Strafanzeige gegen deutsche Firmen gestellt. Die Unternehmen sollen durch ihre Geschäfte in der chinesischen Provinz Xinjiang zur Zwangsarbeit der unterdrückten Uiguren beigetragen haben.

Xinjiang | Die Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) hat beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe Strafanzeige gegen mehrere deutsche Textilmarken und Händler gestellt. Unter anderem Hugo Boss und Lidl profitierten direkt oder indirekt von Zwangsarbeit von Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang, warf ihnen die O...

