Börse in Frankfurt : Abbruch der Jamaika-Gespräche belastet den Dax

Der deutsche Leitindex knüpfte damit aber an seine jüngste Schwächeperiode an. Seit seiner Bestmarke bei 13 525 Punkten vor knapp zwei Wochen ist er bereits um mehr als 4 Prozent gefallen.

Die FDP hatte am späten Sonntagabend die Verhandlungen mit CDU, CSU und Grünen überraschend platzen gelassen. «Die politische Unsicherheit ist so ausgeprägt wie selten zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik», schrieb daraufhin Chefökonom Jörg Krämer von der Commerzbank in einem ersten Kommentar. Eine Regierungsbildung gilt nun als äußerst schwierig, auch Neuwahlen werden von Experten nicht ausgeschlossen.

Die leicht negative Tendenz zeigte sich zu Wochenbeginn auch bei den anderen Indizes. Der MDax gab um 0,16 Prozent auf 26 397,41 Zähler nach, und der TecDax fiel um 0,52 Prozent auf 2499,43 Punkte. Auch für den EuroStoxx 50 war das Vorzeichen leicht negativ.

Die Blicke waren vor allem auf den Energiesektor gerichtet, wo die Aktien von RWE um 4,40 Prozent nach oben sprangen. Zuletzt hatten sie noch deutlich unter der Aussicht gelitten, dass eine Jamaika-Koalition restriktiver bei der Kohleverstromung vorgehen könnte.

RWE-Papiere profitierten dabei außerdem von einem positiven Analystenkommentar über die Zukunft der Ökostromtochter Innogy. Demnach soll RWE weiter über einen Verkauf von Anteilen nachdenken. Innogy-Aktien verzeichneten daraufhin ein Plus von etwa 1,3 Prozent.

Aus dem Dax legten Aktien von ProSiebenSat.1 mehr als 2 Prozent zu. Offensichtlich macht es den Anlegern neue Hoffnung, dass der langjährige Chef Thomas Ebeling den Medienkonzern im kommenden Jahr vorzeitig verlassen wird.

Ansonsten bewegten vor allem Analystenkommentare einige Einzelwerte. Gegen den schwachen Markttrend waren K+S-Papiere im MDax mit knapp 2,7 Prozent der größte Gewinner. Im TecDax büßten Nordex-Aktien als Schlusslicht fast 5 Prozent ein.