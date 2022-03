Sportartikelhersteller : Adidas sieht weiteres Wachstum bei Umsatz und Ergebnis

Adidas will weiter wachsen. Getragen werden soll das Wachstum von Nord- und Lateinamerika sowie der europäischen Region.

Der Sportartikelhersteller Adidas will nach einem Gewinnsprung weiter wachsen. So soll der Umsatz in diesem Jahr währungsbereinigt um 11 bis 13 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen mit. Getragen werden soll das Wachstum von Nord- und Lateinamerika sowie der europäischen Region (EMEA). In der Prognose sei dabei ein Risiko bis zu 250 Millionen Euro a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.