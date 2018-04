EU-Haushalt : „Agrargeld stabilisiert Europa“

Bauernpräsident Rukwied warnt vor Kürzungen beim EU-Agrarbudget und fordert, Tierwohlstandards über den Markt zu finanzieren

von svz.de

30. April 2018, 05:00 Uhr

Berlin Wie geht es nach dem Brexit weiter mit den EU-Agrarsubventionen? Im Interview mit Redakteur Dirk Fisser warnt Bauernpräsident Joachim Rukwied davor, beim größten Posten im EU-Haushalt zu sparen.

Am Mittwoch präsentiert die EU-Kommission ihren Vorschlag für die EU-Finanzen nach 2020 – also nach dem Austritt Großbritanniens. Es wird wohl kein Weg daran vorbeiführen, dass der größte Haushaltsposten, die Agrarsubventionen, gestutzt werden, oder?

Rukwied: Meine Botschaft ist ganz klar: Keine Kürzung beim Agrarbudget! Und das kann ich auch gut begründen: 70 Prozent der EU ist ländlicher Raum, und Rückgrat des ländlichen Raumes ist die Landwirtschaft. Der Agrarhaushalt ist mehr denn je Grundlage für ein stabiles Europa. Er sorgt letztlich dafür, dass junge Menschen auf dem Land eine Zukunft haben. Daran haben die französische Bauernverbandspräsidentin und ich Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel in einem gemeinsamen Brief erinnert.



Aber es fehlt doch dann nicht nur Großbritannien als Einzahler, es kommen auch neue Aufgaben wie die Grenzsicherung hinzu, die finanziert werden sollen!

Ich plädiere dafür, die nationalen Zahlungen nach Brüssel zu erhöhen. Damit ließen sich die Herausforderungen wie Grenzsicherung, Integration der Flüchtlinge, aber auch Unterstützung der heimischen Landwirtschaft meistern.

Es war zu lesen, die Kommission denke über eine Deckelung der Subventionen nach: Maximal noch 60 000 Euro pro Bauernhof.

Davon halten weder der europäische noch der Deutsche Bauernverband etwas. Unsere Position ist klar: Keine Deckelung der Zahlungen. Wir fördern doch jetzt schon die ersten Hektare in Deutschland stärker. Diesen Weg sollten wir weitergehen. So bekommen kleinere Betriebe mehr Geld.

Aber funktioniert dieses System? 20 Prozent der Betriebe bekommen 80 Prozent der EU-Subventionen, eben weil sie so groß sind…

Das ist doch nicht überraschend! Diese 20 Prozent der Betriebe bewirtschaften mehr als 80 Prozent der Fläche. Und auf diesen Flächen stellen sie ökologische Vorrangflächen zur Verfügung, legen Blühstreifen für Bienen an und so weiter. Die Verteilung der Direktzahlungen spiegelt die Realität in der Landwirtschaft wider.



Was die EU-Agrarsubventionen offensichtlich nicht schaffen, ist, das Höfesterben zu stoppen. In allen Agrarnationen nimmt die Zahl landwirtschaftlicher Betriebe ab. Ist das nicht ein Fingerzeig, dass da etwas falsch läuft?

Im Schnitt geben pro Jahr 1,8 Prozent der Betriebe in Deutschland auf. Strukturwandel in dieser Größenordnung bietet Chancen für diejenigen, die weitermachen. Das schafft Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Kritisch ist es beispielsweise im Bereich der Schweinehaltung. Da haben in den vergangenen sechs Jahren die Hälfte der Ferkelerzeuger aufgegeben. Das ist dann kein Strukturwandel mehr, sondern ein Strukturbruch.

Also EU-Subventionen statt in den Acker stecken in einen Umbau der Tierhaltung, wie es die Grünen fordern?

Das ist ein absolut falscher Ansatz. Da nehmen sie das Geld aus der einen Tasche der Landwirtschaft und stecken es in die andere. Höhere Tierwohlstandards müssen wir über den Markt finanzieren, also letztlich an der Ladenkasse bezahlt bekommen, aber nicht, indem man dem einen Bauern etwas wegnimmt und dem anderen etwas gibt.