Wirtschaft : Aida Cruises schickt „Aidacosma“ auf Jungfernfahrt

Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat am Samstag in Hamburg ihr neuestes Schiff, die „Aidacosma“, auf Jungfernfahrt geschickt. Das 337 Meter lange Schiff ist nach dem Schwesterschiff „Aidanova“ das zweite der Reederei, das mit Flüssigerdgas (LNG) angetrieben wird. Die einwöchige Reise führt zum englischen Southampton, zum französischen Cherbourg und über das belgische Zeebrügge und den niederländischen Hafen Rotterdam zurück zum Kreuzfahrtterminal Steinwerder im Hamburger Hafen.

„Aidacosma“ wurde wie die 2018 in Dienst gestellte „Aidanova“ von der Meyer-Werft in Papenburg an der Ems gebaut. Beide gehören zu insgesamt neun LNG-Kreuzfahrtschiffen der „Helios“-Klasse, die der amerikanische Aida-Mutterkonzern Carnival bei den Meyer Werften in Auftrag gegeben hatte. LNG-Antriebe gelten in der Schifffahrt als Brückentechnologie auf ...

