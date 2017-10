Neue Höhen : Air-Berlin-Pleite dürfte Lufthansa weiter beflügeln

Die Pleite von Air Berlin hat den Kurs der Lufthansa-Aktie auf neue Höhen getrieben. Ob das ungebremst so weitergeht, hängt auch von den Geschäftszahlen für das dritte Quartal ab, über die der Dax-Konzern heute in Frankfurt berichten will.