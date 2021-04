Wirtschaftslage : Altmaier rechnet bald mit Aufschwung - Öffnungen im Sommer?

Einem steilen Absturz folgt ein steiler Aufstieg: Auf das „V“-Szenario haben viele in der Corona-Krise gesetzt. Trotz einer Delle ist sich der Wirtschaftsminister sicher: Ab dem zweiten Quartal geht es aufwärts.

Berlin | Die Bundesregierung erwartet trotz anhaltender Belastungen in der Corona-Krise bald einen dauerhaften Aufschwung in Deutschland. „Dieses Jahr ist das Jahr, in dem wir die Trendwende endgültig schaffen“, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag in Berlin. „Wir werden den Wirtschaftseinbruch nicht nur stoppen, sondern wir werden ihn...

