Börse in Frankfurt : Anleger am Aktienmarkt bleiben in der Defensive

Fredrik von Erichsen

Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse zum Wochenausklang im Zuge der Corona-Krise in den roten Bereich gerutscht. von dpa

Der Dax gab um 0,52 Prozent auf 9521,37 Punkte nach. Der MDax für mittelgroße Unternehmen fiel um 0,59 Prozent auf 20.366,61 Punkte. Der EuroStoxx 50 verbuchte ein Minus von 0,89 Prozent. Viele Marktteilnehmer seien sich nach wie vor unsicher über das Ausmaß der wirtschaftlichen Auswirkungen, schrieb Andreas Lipkow von der Comdirect-Bank. Dabei sieht Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners jedoch eine schrittweise Normalisierung an den Börsen. Die Ungewissheit zwingt mehr und mehr Unternehmen dazu, sich von ihren Jahreszielen zu verabschieden. Dazu gehören nun auch der Konsumgüterkonzern Beiersdorf, der Handelsimmobilieninvestor Deutsche Euroshop und der Medienkonzern RTL. Die Beiersdorf-Aktie büßte am Vormittag knapp 1 Prozent ein. Deutlich schlechter wurde die Absage an die Jahresziele und die Dividende dagegen bei RTL aufgenommen. Die Aktie sackte zum Handelsauftrag um mehr als 8 Prozent ab, und verringerte ihre Verluste später auf etwa 4 Prozent. Konkurrent ProSiebenSat.1 konnte sich der Talfahrt nicht ganz entziehen und verlor zuletzt ebenfalls rund 2 Prozent. Abwärts ging es auch für die Sportartikelhersteller Adidas und Puma. Adidas benötigt wegen der Corona-Krise frische Liquidität. Man werde Kredite brauchen, aber keine direkte Staatshilfe, sagte eine Sprecherin. Die Aktie verlor am Dax-Ende gut 4 Prozent. Puma kündigte eine Aussetzung der Dividende an. Zudem wird der Vorstand zunächst im April zu 100 Prozent auf seine Gehälter verzichten. Die Aktie gab ebenfalls um 4 Prozent nach. Einer der größten Gewinner im Dax waren Fresenius mit einem Aufschlag von rund 2 Prozent. Im MDax ging es daneben für die Aktien des Chemiekonzerns Evonik aufwärts. Nach einem positiven Signal des Bankhauses Metzler legten sie in der Spitze um 5 und zuletzt dann um 1,4 Prozent zu. Unter den Nebenwerten war der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke erneut besonders gefragt. Die Aktie gewann zuletzt gut 7 Prozent dazu.











