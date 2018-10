Börse in Frankfurt : Anleger im Dax wagen sich aus der Deckung - Italien im Fokus

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben auf eine Entspannung im Haushaltsstreit zwischen der EU-Kommission und Italien gesetzt. Hinzu kam Rückenwind aus China.

von dpa

22. Oktober 2018, 12:00 Uhr

Der Dax stieg bis zum Mittag um 0,53 Prozent auf 11.614,53 Punkte. Am Vormittag war es allerdings noch um rund 1 Prozent nach oben gegangen.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gewann zuletzt 0,35 Prozent auf 24.232,03 Punkte hinzu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,32 Prozent auf 3221,03 Zähler nach oben.

Kurz vor dem Wochenende hatte EU-Kommissar Pierre Moscovici versucht, die Situation im Streit mit Italien über die geplante Neuverschuldung zu deeskalieren. In Rom zeigte sich der Franzose zuversichtlich, dass man den Konflikt ausräumen könne.

Die Renditedifferenz zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen - ein Maß für die Risiken, die Anleger mit Blick auf Italien sehen - sank daraufhin. Ob die Entspannung von Dauer ist, bleibt indes fraglich.

Bei den Aktionären von Siemens machte sich Hoffnung breit, dass der Industriekonzern bei einem Milliarden-Auftrag im Irak zum Stromnetz-Ausbau zum Zuge kommt.

Die Aktien waren mit einem Plus von 1,34 Prozent unter den Favoriten im Dax. Zuletzt hatte es so ausgesehen, als ob Rivale General Electric (GE) den Auftrag erhalten wird. Am Wochenende unterzeichnete Siemens-Chef Joe Kaeser nun eine Absichtserklärung. Allerdings heißt das noch nicht, dass der Auftrag dadurch automatisch an Siemens geht. Denn auch GE meldete, eine Reihe von «Grundsätzen der Zusammenarbeit» unterzeichnet zu haben.

Die Aktien des Softwarekonzerns SAP stiegen um knapp 1 Prozent. Favorit im Dax waren die Papiere des Medizinkonzerns Fresenius, die sich um mehr als 3 Prozent von ihrem Rückschlag erholten.

Autowerte gaben einen Großteil ihrer Zuwächse nach einer Gewinnwarnung des Zulieferers Leoni wieder ab. Leoni-Aktien knickten um 4,5 Prozent ein. Händler sahen in der Warnung aber nur bedingt eine Überraschung, nachdem schon Branchenkollegen bei den Prognosen zurückrudern mussten. Als Stütze für die Aktien von Autoherstellern wie BMW, Daimler und Volkswagen erwiesen sich zum Wochenstart Pläne von Kanzlerin Angela Merkel, die Verhängung von Diesel-Fahrverboten wegen zu schmutziger Luft in den Städten per Gesetz zu erschweren.