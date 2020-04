Börse in Frankfurt : Anleger steigen nach Rally hart auf die Bremse

Die Anleger haben am deutschen Aktienmarkt nach den jüngsten Kursgewinnen im größeren Stil Kasse gemacht.

15. April 2020

Die Spekulation darüber, dass es die Bundesregierung in der Viruskrise mit der Lockerung der Kontaktbeschränkungen nicht so eilig hat, ließ den Dax immer tiefer ins Minus abrutschen. Später kam noch der sich aufbauende Druck an den US-Börsen belastend hinzu.

Zuletzt büßte der Dax 3,08 Prozent auf 10.367,17 Punkte ein, nachdem er seit dem Tief des Corona-Crashs Mitte März fast 30 Prozent gewonnen hatte. Der MDax gab zur Wochenmitte um 1,98 Prozent auf 21.927,47 Zähler nach, während der EuroStoxx 50 3,16 Prozent auf 2825,45 Punkte verlor. In New York zeichnete sich beim Dow nach seinen Vortagsgewinnen ein Rücksetzer um zwei Prozent ab.

Am Nachmittag berichteten erneut US-Großbanken von Gewinneinbrüchen im ersten Quartal. Papiere aus dem Bankensektor gehörten am Mittwoch europaweit zu den größten Verlierern, jene der Deutschen Bank sackten im Dax um 6,6 Prozent ab.

Im Dax konnten nur noch zwei Aktien mit defensivem Charakter Gewinne für sich verbuchen: Mit Merck und Beiersdorf kamen die beiden maximal ein halbes Prozent höheren Aktien aus den Sektoren Gesundheit und Konsumgüter.

Hinten tauchten im Dax die zuletzt bevorzugten Aktien aus zyklischen Branchen wie etwa dem Autosektor auf. Die Papiere von BMW, Daimler, Volkswagen und dem Zulieferer Continental fielen zwischen 4,1 und 5,6 Prozent.

Adidas lagen mit einem Abschlag von zuletzt 2,2 Prozent im gesicherten Mittelfeld. Der Sportartikelkonzern hat in der Krise von der Staatsbank KfW eine milliardenschwere Kreditzusage bekommen - unter der Auflage, dass während der Laufzeit keine Dividende fließen darf.

Der Euro hat im Zuge der Risikoscheu der Anleger an Boden verloren. Die Gemeinschaftswährung fiel auf 1,0864 US-Dollar, nachdem der Kurs in der Nacht noch knapp unter 1,10 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0963 Dollar festgesetzt.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen, der Rentenindex Rex legte um 0,28 Prozent auf 144,64 Punkte zu. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von minus 0,36 Prozent am Vortag auf minus 0,43 Prozent. Der Bund Future gewann 0,75 Prozent auf 172,65 Punkte.