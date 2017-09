Plus von gut 6,5 Prozent : Anstieg der Haus- und Wohnungspreise beschleunigt sich

vergrößern 1 von 1 Foto: Ole Spata 1 von 1

Eigentumswohnungen haben sich im Zeitraum von Juli 2016 bis Juni 2017 im Schnitt um gut 6,5 Prozent verteuert, teilte der Immobilienverband IVD in Berlin mit.

Bei der Untersuchung ein Jahr zuvor habe es bei Bestandswohnungen mit normaler Ausstattung ein Plus von 6 Prozent gegeben. Einfamilienhäuser verteuerten sich bundesweit im Schnitt um 5,4 Prozent - ebenfalls stärker als im Vorjahr (4,3 Prozent). Zuvor hatte die «Welt» über die Studie berichtet.

Indes schwächt sich der rasante Anstieg der Immobilienpreise in den gefragten Großstädten demnach etwas ab. Dort verzeichnet der IVD zwar bei den Eigentumswohnungen ein kräftiges Plus von 7,8 Prozent - im Jahr zuvor waren es aber noch 9,7 Prozent. «Es ist allmählich zu spüren, dass sich dort die Preise im Bestand nicht grenzenlos nach oben bewegen können», heißt es in dem Bericht. Nun verlagere sich eine starke Nachfrage auf kleinere Städte mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern.

Der IVD, der Immobilienberater, Makler, Sachverständige und Verwalter vertritt, hat für die Studie Daten aus 370 Städten ausgewertet.

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 12:17 Uhr