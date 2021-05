Umstrittene Pipeline : Arbeiten an Nord Stream 2 laufen weiter

Ursprünglich sollten aus Naturschutzgründen erst Ende Mai wieder Rohre für die deutsch-russische Gasleitung verlegt werden. Nun gehen die Arbeiten bereits weiter. Es fehlen nur noch wenige Kilometer.

Lubmin | In der Ostsee baut das russische Verlegeschiff „Fortuna“ nun weiter an der umstrittenen deutsch-russischen Gasleitung Nord Stream 2. „Die „Fortuna“ arbeitet derzeit in deutschen Gewässern gemäß der vorliegenden Genehmigungen und der von den Behörden gemachten Ankündigungen“, sagte ein Sprecher der Nord Stream 2 AG der Deutschen Presse-Agentur. Zuvo...

