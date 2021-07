Corona-Krise : Arbeitgebervorstoß verschärft Tarifkonflikt im Einzelhandel

Eine Einigung in den Tarifverhandlungen ist in diesem Jahr besonders schwer. Ein Teil des Handels will nun noch vor dem Tarifabschluss einseitig die Löhne und Gehälter erhöhen. Eine Provokation für Verdi.

Berlin | Der Tarifstreit im Einzelhandel spitzt sich weiter zu. Der Handelsverband Deutschland (HDE) empfahl am Dienstag Einzelhändlern, die gut durch die Corona-Krise gekommen sind, die Löhne und Gehälter ihrer Mitarbeiter noch vor einem Tarifabschluss freiwillig um zwei Prozent zu erhöhen. Bei der Gewerkschaft Verdi sorgte der ungewöhnliche Vorstoß für Em...

