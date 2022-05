Ein Mann sitzt an einem Bahnhof vor einem Regionalzug auf der Bank. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild FOTO: Tom Weller Nahverkehr 9-Euro-Ticket: Niedersachsen lässt Unterstützung offen Von dpa | 19.05.2022, 11:02 Uhr

Kommt das 9-Euro-Monatsticket für den Nahverkehr oder nicht? Darüber sollen am Donnerstag der Bundestag und am Freitag der Bundesrat entscheiden. Ob Niedersachsen das Vorhaben im Bundesrat unterstützt, ist noch offen. Erst am Freitagmorgen werde darüber entschieden, hieß es aus der Staatskanzlei in Hannover.