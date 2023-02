Airbus Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Luft- und Raumfahrt Airbus will in Deutschland 3500 Menschen einstellen Von dpa | 22.02.2023, 15:38 Uhr

Cybersicherheit, Flugzeugbau, Elektriker: In vielen Bereichen braucht der Raumfahrtkonzern Airbus in diesem Jahr neue Mitarbeiter. Ein Drittel der Stellen soll an Frauen gehen.