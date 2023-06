Europäische Zentralbank (EZB) Foto: Helmut Fricke/dpa up-down up-down Börsen Anleger warten auf US-Notenbank und Europäische Zentralbank Von dpa | 09.06.2023, 18:46 Uhr

Was werden die Fed in den USA und die EZB in Europa in der kommenden Woche hinsichtlich der Zinsen entscheiden? Anleger scheinen sehnlichst darauf zu warten.