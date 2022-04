ARCHIV - Der Jade-Weser-Port mit den Rohren der Tankerlöschbrücke im Vordergrund. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt Energie Arbeiten für schwimmendes LNG-Terminal vor Start Von dpa | 28.04.2022, 11:20 Uhr

Die ersten Arbeiten für ein schwimmendes Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven sollen in der kommenden Woche beginnen. Mit einem ersten Rammschlag soll ein bestehender rund zwei Kilometer langer Anleger nahe dem Tiefseewasserhafen Jade-Weser-Port so ertüchtigt werden, dass künftig eine sogenannte FSRU, eine schwimmende Anlande- und Speicherplattform für LNG, dort festmachen kann, sagte ein Sprecher von Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.