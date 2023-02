Axel Springers Vorstandsvorsitzender Mathias Döpfner hat schlechte Nachrichten für die Angestellten. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka up-down up-down Mehr Fokus auf US-Markt Axel Springer kündigt deutlichen Stellenabbau bei „Bild“ und „Welt“ an Von dpa | 28.02.2023, 17:09 Uhr

In einem Schreiben an die Angestellten kündigt Axel Springers Vorstandsvorsitzender Mathias Döpfner die „deutliche Reduzierungen von Arbeitsplätzen“ an. Perspektivisch will sich der Konzern vom gedruckten Zeitungsgeschäft verabschieden.