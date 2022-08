Eine Kuh wird am Schlachthof Bad Iburg im Jahr 2018 angeliefert. Ob das Tier überhaupt noch lebt, ist unklar. Jetzt stehen der frühere Chef und ehemalige Angestellte vor Gericht. Foto: Soko Tierschutz up-down up-down Tierquälerei mit System Prozess um Horror-Schlachthof Bad Iburg: Muss Ex-Chef ins Gefängnis? Von Dirk Fisser | 27.08.2022, 07:55 Uhr

Am Montag beginnt der Prozess um den sogenannten Horror-Schlachthof von Bad Iburg. Angeklagt sind der Chef und ehemalige Angestellte wegen kaum fassbarer mutmaßlicher Tierquälereien. Wie es so weit kommen konnte und was den Angeklagten jetzt droht.