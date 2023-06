Deutsche Bahn und EVG Foto: Martin Schutt/Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Tarifkonflikt Bahngewerkschaft geht auf Schlichtung ein Von dpa | 29.06.2023, 15:13 Uhr

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will im laufenden Tarifkonflikt Schlichtungsgespräche mit der Deutschen Bahn aufnehmen - an einer Urabstimmung zu unbefristeten Streiks hält sie aber fest. Warnstreiks seien aber erst einmal vom Tisch, verlautete aus Gewerkschaftskreisen am Donnerstag.