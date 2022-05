ARCHIV - Blick auf das Logo des Chemiekonzerns Bayer AG. Foto: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild FOTO: Jörg Carstensen Pharma Bayer investiert 275 Millionen Euro in neue Tablettenfabrik Von dpa | 14.05.2022, 05:15 Uhr

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer investiert in Leverkusen rund 275 Millionen Euro in den Bau einer neuen Anlage für die Arzneimittelproduktion. Am Freitag war Richtfest. Daran nahmen auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD) teil. Die Anlage „Solida 1“ mit einer Grundfläche von 15.000 Quadratmetern soll 2024 fertig sein. Unter anderem sollen dort Tabletten zur Behandlung von Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen hergestellt werden. Rund 100 Menschen sollen in dem Gebäude arbeiten.