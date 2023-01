Biontech Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Pharma Biontech plant größte Übernahme in seiner Firmengeschichte Von dpa | 10.01.2023, 15:34 Uhr

Künstliche Intelligenz wird in der Forschung immer wichtiger. Das gilt auch bei der Suche nach wirksamen Immuntherapien. Biontech will sich in diesem Bereich verstärken.