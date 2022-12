Erdölraffinerie Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Energiekrise Bund: Ölversorgung auch nach Embargo gesichert Von dpa | 19.12.2022, 17:25 Uhr

Ab dem 1. Januar fließt durch eine Pipeline kein Öl mehr zur Raffinerie PCK in Brandenburg. Dafür kommt alternatives Öl. Der Bund erklärt, was das für das Benzin an den Tankstellen heißt.