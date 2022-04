Mitarbeiter eines Pharmaunternehmens FOTO: Hendrik Schmidt Flächentarifabschluss Bundesweite Chemie-Tarifgespräche gehen in zweite Runde Von dpa | 04.04.2022, 01:04 Uhr | Update vor 15 Min.

Die Tarifverhandlungen für rund 580.000 Beschäftigte in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie gehen heute in Wiesbaden in die zweite Runde. Es geht um den ersten großen Flächentarifabschluss dieses Jahres. Bei den Gesprächen zwischen der Gewerkschaft IG BCE und dem Arbeitgeberverband BAVC könnte es wegen der hohen Inflation und des Ukraine-Kriegs zunächst nur einen Teilabschluss geben mit ersten Lohnsteigerungen oder Einmalzahlungen. Im Herbst könnten dann Änderungen möglich sein.