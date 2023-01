Warnstreik bei der Post Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Deutsche Post vs. Verdi Bundesweite Warnstreiks: Post reagiert mit Unverständnis Von dpa | 26.01.2023, 09:27 Uhr

Wer auf ein Paket oder einen Brief wartet, der sollte sich vielleicht etwas in Geduld üben: Bei der Post gibt es erneut Warnstreiks, was die Arbeit in den Zustellzentren stark beeinträchtigen dürfte.