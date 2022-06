Das bemannte Raumschiff «Shenzhou-14» startet auf einer Trägerrakete vom Typ «Langer Marsch 2F» vom Jiuquan Satellite Launch Center im Nordwesten Chinas. Foto: Cai Yang/XinHua/dpa FOTO: Cai Yang Raumfahrt China schickt Astronauten zur Fertigstellung von Raumstation Von dpa | 05.06.2022, 06:57 Uhr

Peking will im All in einer Liga mit den USA spielen. Der Bau der ersten eigenen Raumstation „Tiangong“ wird deshalb mit Tempo vorangetrieben.