ARCHIV - China verfolgt eine strenge Null-Covid-Strategie. Foto: picture alliance / Oliver Berg/dpa FOTO: Oliver Berg up-down up-down Wirtschaft Chinas Null-Covid-Strategie belastet Industrie stark Von dpa | 31.07.2022, 05:52 Uhr

Unter dem Druck der strengen Null-Covid-Maßnahmen in China hat sich die Stimmung in der chinesischen Industrie im Juli unerwartet verschlechtert. Der offizielle Einkaufsmanager-Index (PMI) fiel von 50,2 im Vormonat auf nur noch 49 Punkte, wie das Statistikamt in Peking mitteilte.