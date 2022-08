Ein Zusteller transportiert Haushaltsgeräte von einem Auslieferungszentrum. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa FOTO: Ng Han Guan up-down up-down Zentralbank senkt Zinsen Chinas Wirtschaft schwächelt im Juli Von dpa | 15.08.2022, 10:37 Uhr

Die Corona-Lage in China bleibt angespannt. So meldete das Land am Sonntag die höchsten Infektionszahlen seit über drei Monaten. Das bleibt nicht ohne negative Auswirkungen auf die Wirtschaft.