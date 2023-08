Klima CO2-Preis: Warum Tanken und Heizen teurer werden Von dpa | 09.08.2023, 17:30 Uhr Tanken Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down

Rund 212 Milliarden Euro will die Regierung von 2024 bis 2027 in Klimaschutz und Transformation der Wirtschaft investieren - über ein Sondervermögen. Dessen Einnahmen steigen. Was das für Verbraucher bedeutet.