Blick in den Eingangsbereich des Congress Centrum Hamburg (CCH). Foto: Georg Wendt/dpa FOTO: Georg Wendt Messe Congress Centrum nach Sanierungsarbeiten fertig Von dpa | 26.04.2022, 13:55 Uhr | Update vor 13 Min.

Die Sanierung des Hamburger Congress Centrums (CCH) ist nach mehr als fünfjähriger Bauzeit abgeschlossen. „Auf diesen Moment haben wir lange gewartet“, sagte CCH-Chefin Heike Mahmoud am Dienstag bei einem ersten Presserundgang durch das Gebäude mit seinen bis zu 50 multifunktionalen Sälen und Räumen sowie 12.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche. Ursprünglich sollte die an diesem Freitag geplante offizielle Eröffnung des CCH am Dammtor-Bahnhof bereits Mitte 2019 erfolgen. Doch dies vereitelten unter anderem Asbestfunde und die Corona-Pandemie, wie Messe-Chef Bernd Aufderheide sagte. Mit den Verzögerungen stiegen auch die Baukosten erheblich. Statt der ursprünglich vorgesehenen 194 Millionen Euro schlägt die Sanierung nun nach Senatsangaben mit 297 Millionen Euro zu Buche.