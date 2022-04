HANDOUT - Das Bild zeigt einen Continental-Reifen. Foto: Continental AG/dpa/Archivbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: - Zulieferer Continental empfängt Aktionäre zur Online-Hauptversammlung Von dpa | 29.04.2022, 02:23 Uhr

Das Frühjahr ist auch die Zeit der Aussprachen zwischen Eigentümern und Führungspersonal in den großen Unternehmen. Am Freitag steht bei Conti die Hauptversammlung an. Es gibt viel zu bereden.