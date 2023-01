Hubertus Heil Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Pandemie Corona-Arbeitschutzverordnung soll Anfang Februar fallen Von dpa | 19.01.2023, 10:44 Uhr

Die Verordnungen zum Schutz vor Corona am Arbeitsplatz sollten eigentlich in zwei Monaten auslaufen. Doch nun geht es viel schneller. Arbeitsminister Heil will am 2. Februar den Schlusstrich ziehen.