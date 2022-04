Dax FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax dreht nach Börseneröffnung ins Minus Von dpa | 04.04.2022, 09:42 Uhr | Update vor 45 Min.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag freundlich gestartet, hat seine Auftaktgewinne aber rasch abgegeben. Der Krieg in der Ukraine geht weiter und ein Ende scheint nach wie vor nicht in Sicht.