Börse in Frankfurt Dax erholt nach starken Apple-Zahlen Von dpa | 05.05.2023, 09:21 Uhr

Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht hat der Dax seinen bisherigen Wochenverlust reduziert. Am Markt wurde die Erholung vor allem auf starke Zahlen von Apple zurückgeführt, die am Vorabend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht worden waren.