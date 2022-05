Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax legt zu - über 14.000 Punkte Von dpa | 03.05.2022, 09:46 Uhr | Update vor 49 Min.

Von seinem schwachen Wochenauftakt hat sich der Dax am Dienstag erholt. In der ersten Stunde im Xetra-Handel notierte der deutsche Leitindex zuletzt mit plus 0,81 Prozent auf 14.052 Punkte.