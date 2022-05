ARCHIV - Das Logo des Deutschen Aktienindexes. Foto: picture alliance / dpa FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax schwächelt Von dpa | 18.05.2022, 09:28 Uhr | Update vor 21 Min.

Der Schwung am deutschen Aktienmarkt ist nach dem starken Vortag am Mittwoch erlahmt. Der Leitindex Dax pendelte in einer recht engen Spanne um den Vortagesschluss und reagierte am Nachmittag negativ auf Wirtschaftsdaten aus den USA.