Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax knüpft an Vortagesgewinne an Von dpa | 28.03.2023, 09:37 Uhr

Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag auf Erholungskurs geblieben. Der Leitindex Dax knüpfte an seinen positiven Wochenauftakt an und stieg um 0,44 Prozent auf 15.194,4 Punkte. Damit testet das Börsenbarometer die kurzfristig wichtige 21-Tage-Durchschnittslinie. „Der Dax stabilisiert sich weiter“, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Das Vertrauen in die Banken kehre langsam zurück.