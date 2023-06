Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax legt über 16.000 Punkten noch etwas weiter zu Von dpa | 05.06.2023, 09:26 Uhr

Nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt zu Beginn der neuen Woche ruhiger angehen lassen. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten am Montag um 0,1 Prozent auf 16.069,70 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Montagmorgen um 0,1 Prozent auf 27.236,57 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,1 Prozent abwärts.