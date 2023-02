Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax legt zu Von dpa | 08.02.2023, 10:01 Uhr

Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch der starken US-Börse an der New Yorker Wall Street gefolgt und mit Gewinnen gestartet. Anleger nahmen erleichtert die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell auf. Dieser hatte gesagt, der Prozess der sinkenden Inflation habe begonnen, sei aber noch in einem „sehr frühen Stadium“. Weitere Fortschritte dürften noch einige Zeit dauern.