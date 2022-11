Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax legt vor dem Wochenende deutlich zu Von dpa | 18.11.2022, 10:04 Uhr

Nach einer durchwachsenen Handelswoche hat der Dax am Freitag neuen Schwung erhalten. Der deutsche Leitindex baute seine anfänglichen Gewinne in der Frühe weiter aus und notierte zuletzt 0,92 Prozent höher auf 14.397,79 Punkten. Börsianern zufolge fehlen derzeit jedoch größere Kurstreiber, die das Börsenbarometer in noch luftigere Höhen befördern könnten.